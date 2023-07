Sono attimi di apprensione per Ottavia Piana, la speleologa di 31 anni che è rimasta intrappolata in una grotta in provincia di Bergamo, mentre la stava esplorando. La donna non può muoversi dal luogo dove si trova al momento, perché ha riportato una frattura alla gamba. La macchina dei soccorsi si è già attivata e più di 60 soccorritori stanno cercando di aiutarla a uscire dalla grotta.

Domenica pomeriggio uno dei colleghi della 31enne era uscito dalla grotta raggiungendo il paese di Fonteno per chiedere aiuto, visto che nella grotta e nei dintorni il cellulare non ha campo. La morfologia della grotta è complessa, ha detto il Soccorso Alpino, e gran parte della zona risulta inesplorata.

I medici sono ottimisti sulle sue condizioni di salute. La speleologa prova molto dolore per quella che potrebbe essere un’importante contusione con frattura, ma niente di più preoccupante. La mamma preoccupata viene rassicurata da tutti: Ottavia è una donna forte.

La macchina dei soccorsi è subito partita per raggiungere e recuperare Ottavia Piana

Grazie alla richiesta di aiuto dei colleghi di Ottavia, la macchina dei soccorsi si è subito attivata. La base dei soccorritori è stata allestita al campo sportivo di Fonteno. Sessanta persone sono al lavoro per recuperare la speleologa.

Sono scesi in campo anche gli operatori della IX delegazione del Soccorso alpino e speleologico lombardo, da Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige e dall’Emilia Romagna.