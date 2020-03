Pacco bomba inviato a Cologno Monzese Nella giornata di ieri martedì 17 marzo, è stato inviato un pacco bomba a Cologno Monzese, in provincia di Milano ed è stato recapitato ad un uomo di 59 anni.

Il pacco conteneva l’esplosivo che è risultato identico a quelli recapitati a Roma nelle scorse settimane.

Si tratta di un plico dalla carta e dal contenitore dello stesso materiale uguale a quelli rinvenuti nella Capitale, per questo motivo gli inquirenti pensano che dietro possa esserci lo stesso mittente.

Il pacco è stato consegnato al domicilio del 59enne che si era insospettito perché non era in attesa di alcun prodotto. Non aveva effettuato nessun ordine. Così ha lanciato l’allarme ai Carabinieri di Milano che in poco tempo si sono precipitati sul posto.

I Carabinieri sono riusciti a prendere il pacco con cautela affinché il contenuto non deflagrasse ed ora gli investigatori stanno collaborando con quelli romani per accertarsi della provenienza del pacco e dell’eventuale possibilità che dietro quello recapitato all’uomo di Cologno Monzese ci sia la stessa mano di quelli recapitati a Roma.

Solo la settimana scorsa, precisamente il 10 marzo, è esploso un pacco bomba nella Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo. A ricevere il pacco in questo caso era stata una donna di via della Mola che una volta aperto il contenitore, è rimasta ferita dall’esplosione.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il marito della donna è un agente della polizia penitenziaria in pensione. La donna era stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dai sanitari del 118 ed ha riportato delle ferite ad un braccio e ad una mano.

Sul posto poi sono giunti i Carabinieri e gli agenti della polizia scientifica. Sempre a Roma, le forze dell’ordine sono riuscite ad intercettare altri tre pacchi bomba. Uno a Romano, un altro a Castel Madama e il terzo al centro smistamento di Fiumicino.