A Treviso una tragedia nella tragedia. Padre e figlia perdono la vita a pochi giorni di distanza l’una dall’altro. Lei aveva una neoplasia che, purtroppo, non le ha dato scampo. Il padre, invece, proprio durante i funerali della figlia, non ha retto al dolore che provava per la sua improvvisa perdita. E ha avuto un malore che l’ha portato a raggiungerla in cielo.

Diana Mazzon era una donna di 53 anni. Da qualche tempo le avevano diagnosticato un tumore che, purtroppo, non le ha dato scampo. Se n’è andata, lasciando nel lutto non solo il compagno Walter, ma anche il figlio Simone, oltre ai genitori.

Il padre di Diana aveva 86 anni ed era molto conosciuto nel trevigiano, dove la sua famiglia viveva, perché aveva sempre lavorato come tappezziere. Durante i funerali della figlia, l’uomo ha avuto un malore. Trasportato subito in ospedale, è spirato poche ore dopo.

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare e partecipare con dolore alla perdita della mia cara adorata e amata Diana. Ora è un bellissimo angelo e rimarrà per sempre dentro ognuno di noi. Grazie veramente di cuore.

Queste le parole del compagno di Diana, dopo che tutte le persone che le volevano bene sono riuscite a dirle addio. Tutte tranne il suo papà, che però ora è accanto a lei in cielo: durante la funzione religiosa, il suo cuore non ha retto al dolore.

Diana da tempo stava facendo i conti con quel brutto male che le avevano diagnosticato. Purtroppo, alla fine, ha vinto proprio lui, portandola via dall’affetto dei suoi cari una settimana fa.

Per il padre, un lutto troppo profondo da affrontare. Il suo cuore non ha retto a quella grave perdita, alla scomparsa di una figlia amata che, pochi giorni dopo la sua dipartita, ha potuto riabbracciare in cielo, lasciando però nello sconforto quanti si sono ritrovati ad affrontare un’altra grave perdita.