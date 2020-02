Padre fa ridere la figlia di 4 anni durante i bombardamenti Poco fa hanno commosso tutti in un video dove il papa faceva ridere la bambina durante i boati dei bombardamenti che stavano avvenendo nella loro città. Ecco cosa è accaduto a padre e figlia, giorni dopo

Abdalla Mohamed, 32 anni, ha recitato in un video virale di 11 giorni fa, in cui appare con sua figlia Salwa di 3 anni, facendola ridere con un gioco che ha da sottofondo le detonazioni delle bombe della guerra siriana. Un’amico di famiglia turca,è rimasto molto colpito dal gesto del padre che ha cercato di distrarre la sua bambina cambiando il loro destino.

Mehmet Algan, l’amico di famiglia, lavora presso l’Associazione medica per espatriati siriani. Ha condiviso il video con i propri colleghi, e poco dopo è stato contattato dalle autorità turche per offrire aiuto ad Abdalla. La famiglia è riuscita ad attraversare il confine e si trova ora in Turchia con lo status di rifugiati, grazie alla mediazione delle autorità di quel paese. Sebbene Abdalla fosse fuggito dalla guerra a Saraqib nella devastata provincia di Idlib, le bombe furono fatte esplodere nella sua nuova residenza a Sarmada, a 10 chilometri dal confine con la Turchia.

Nel mezzo del panico e del dolore, l’amore per sua figlia lo ha motivato nel reprimere i suoi sentimenti per trasmetterle la calma, in modo da non sporcare la sua innocenza da bambina con le devastazioni della guerra. Attraverso un gioco fece credere alla piccola Salwa che le detonazioni erano fuochi d’artificio attivati ​​per far ridere i bambini ogni volta che sentivano l’esplosione.



Abdalla, un fornitore di servizi Internet, attualmente disoccupato, in un’intervista che ha offerto la scorsa settimana, ha chiesto aiuto per emigrare in Turchia e proteggere sua figlia. Ha detto che lui e sua moglie erano esausti, osservando la loro figlia crescere senza essere in grado di uscire da lì. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, fece in modo che la famiglia potesse trasferirsi nel loro paese come rifugiati.

“Le autorità turche mi hanno contattato e ci hanno portato in Turchia”, ha detto Abdalla. Sono felice. Siamo lontani dalla guerra, non ci sono esplosioni, non ci sono aerei, non c’è morte. È un posto nuovo, non ho un lavoro, ma sono felice “, ha detto il padre di Salwa.

La bambina sorride e cammina per la città di Reyhanli, si sono incontrati con i loro cari che avevano in Turchia, ora vivono nella casa di alcuni amici. Hanno una carta che li identifica come rifugiati siriani con cui possono rimanere legalmente in Turchia.

“A nessuno è stata concessa la residenza qui”, ha detto Abdalla, che ha commentato che l’unica condizione per tornare in Siria è che la guerra finisca.

Secondo i dati pubblicati la scorsa settimana dalle Nazioni Unite, circa 900.000 persone si sono trasferite dalle loro case a Idlib, nella regione di Abdullah e Salwa, perché l’area è sotto il dominio dell’Agenzia di liberazione di Levante, un’alleanza islamista inclusa in Al Qaeda, ex filiale siriana. Finora quest’anno, 28 bambini sono morti a seguito della guerra, come riportato dall’UNICEF, e altri 49 bambini sono rimasti feriti a Idlib e nella parte occidentale della provincia di Aleppo. Ci sono circa un milione di siriani sfollati al confine, sebbene il passaggio sia chiuso. Dopo 9 anni di conflitto, oltre 3,5 milioni di rifugiati siriani risiedono in Turchia.