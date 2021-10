Dall’Argentina ci arriva una storia drammatica e commovente. Sta facendo il giro del mondo la foto del padre sulla tomba del figlio: l’uomo non si rassegna alla perdita del suo ragazzo, prematuramente scomparso all’età di 19 anni. E così decide di portare la radio al cimitero per ascoltare con lui, sulla sua lapide, la partita della squadra del cuore. Da 5 anni fa la stessa cosa per ogni match.

Il papà di Nahuel Perez è un uomo che nel 2016 ha dovuto affrontare il lutto più grande che un genitore può affrontare. Suo figlio è morto all’età di 19 anni in un incidente stradale che non gli ha dato scampo. Lui non si rassegna alla sua perdita e continua come un tempo a seguire le partite con lui.

Il ragazzo tifava per il San Martin de Tucuman. Il giorno dell’incidente tornava proprio da una trasferta della sua squadra del cuore, che quel giorno aveva giocato contro la Libertad de Sunchales. Era in auto insieme a tre amici, appassionati come lui, quando ha perso la vita.

Nahuel Perez, insieme ai tre amici, era a bordo di un’auto che percorreva la Route 34, in zona di Santiago del Estero, nella parte a nord dell’Argentina. A causa di uno scontro con un camion i quattro ragazzi sono tutti morti sul colpo.

Nahuel Perez aveva ereditato la passione del calcio e la squadra del cuore proprio dal padre, grande tifoso di calcio. Passione che li ha uniti non solo in vita, ma anche oltre la morte, come dimostra lo scatto che sta facendo il giro del mondo.

Nello scatto si vede l’uomo che, come a ogni partita, va sulla tomba del figlio per seguire insieme a lui la partita della loro squadra del cuore.

E ogni volta il dolore si riaccende per un lutto difficile da superare.