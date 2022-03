C’è gente priva di cuore che specula sulla pelle dei profughi che tentano di lasciarsi alle spalle morte, distruzione, tragedia. Qualcuno è arrivato a farsi pagare 200 euro per fuggire dalla guerra in Ucraina, potendo avere un passaggio sicuro verso altri paesi. L’allarme è stato lanciato dai centri profughi di Przemysl e Korczowa, che dicono anche che aumentano i casi di donne sole scomparse nel nulla.

“Safe passage in Ukraina” di Mediterranea Saving Humans è un’iniziativa che ha già portato al sicuro 177 persone che scappavano dalla guerra. In particolare famiglie composte principalmente da mamme e figli, ma anche coppie, singoli.

7 le nazionalità a cui apaprtengono: ucraini, ma anche russi, uzbeki, georgiani, italiani, ecuadoriani, colombiani. L’associazione italiana, che opera anche nel salvataggio di migranti in mare, è attiva al confine polacco-ucraina e sulla frontiera tra Leopoli e Medyka. I volontari, però, denunciano una situazione davvero terribile.

I volontari parlano di vere e proprie speculazioni sulla pelle di chi scappa dalla guerra. Presso i centri di raccolta, infatti, ci sono persone che chiedono soldi ai profughi per portarli in territori sicuri, a bordo di bus e van.

L’associazione ha denunciato che si arriva a pagare dai 140 ai 200 euro a persona, bambini compresi, per sperare nella salvezza. Spesso chi scappa dalla guerra è povero, non ha nessuno dove andare, è disperato, non ha soldi con sé: e ci sono persone che si approfittano di loro.

Pagare 200 euro per fuggire dalla guerra in Ucraina, una vergogna

Oltre alla vergogna dei passaggi a pagamenti per tutti i disperati che cercano di mettersi in salvo e mettere in salvo le proprie famiglie, c’è anche un altro fenomeno che desta preoccupazione. Molte donne che viaggiavano da sole sono scomparse ed è per questo che nei centri sono aumentati i controlli.

Si tratta di persone registrate in ingresso nei centri profughi, ma non in uscita, che non si trovano più di nessuna parte. E sono tutte donne giovani sole o mamme sole con bambini piccoli: alcuni cartelli sconsigliato alle donne di fidarsi di persone che non conoscono e di affidarsi solo alle organizzazioni accreditate nella struttura.