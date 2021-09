Un murales in onore di Giulia Mazzola, la bimba di sei anni morta in un incidente nel 2017: oggi avrebbe compiuto 10 anni

Oggi, 30 settembre 2021, la piccola Giulia Mazzola avrebbe compiuto 10 anni. La bambina è morta all’età di 6 anni, nel 2017, a seguito di un incidente stradale, mentre si trovava a bordo di una macchina con sua madre e sua zia.

La famiglia ha voluto compiere un bellissimo gesto per il giorno del suo compleanno, per far in modo che la bambina viva per sempre. Aveva un sogno, amava la danza e voleva diventare una ballerina. Così hanno deciso di realizzare un murales in suo onore, davanti alla scuola ‘Nuccio’, all’Albergheria, nel quartiere dove la famiglia vive. Un’opera realizzata da Igor Scalisi Palminteri. L’artista si è detto onorato di aver contribuito alla realizzazione del desiderio dei suoi genitori. Anche lui padre, si è immedesimato in quel dolore che una madre ed un padre non dovrebbero mai provare. Il murales è ispirato ad un verso del Cantico dei Cantici “Come la morte è forte l’amore” e presenta la bellissima immagine di una danzatrice.

Devo ringraziare la famiglia per la fiducia che mi ha accordato. Mi ha messo in mano il dolore, me l’ha affidato. Il titolo lo abbiamo scelto insieme con loro. Io ho una bambina e ho realizzato l’opera anche con questo pensiero, da padre. Mi sono, per quanto possibile, immedesimato. È sacrosanto raffigurare gli eroi, ma non dobbiamo dimenticare la ricchezza e l’amore delle persone normali

Queste le parole di Igor Scalisi Palminteri.

Le parole della mamma di Giulia Mazzola

La madre della piccola Giulia Mazzola ha voluto trovare un modo speciale per mantenere vivo il suo ricordo nel cuore di tutti coloro che la conoscevano e che l’hanno amata.

Mia figlia adesso vivrà per sempre, anche se nel mio cuore non è cambiato niente. Anche prima viveva. Giulia vive per ogni anno che passa. Sta diventando più grande e crescerà ancora. E io la penserò, la rivedrò bella, buona e generosa com’era. Tutti alzeranno gli occhi al cielo e la vedranno, come la vedo io.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: