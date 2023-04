Palermo, Emanuela candela trovata morta in casa: il dolore del marito durante l'interrogatorio con gli inquirenti

Risulta esserci il massimo riserbo da parte degli inquirenti per l’improvviso e straziante decesso di Emanuela Candela, la donna di 37 anni trovata senza vita nel bagno della casa. Gli agenti hanno posto ad interrogatorio il marito, che è stato il primo a lanciare l’allarme.

Sarà solo l’autopsia e le ulteriori indagini da parte delle forze dell’ordine a chiarire cosa è successo in quella casa e se l’ipotesi del gesto estremo, è la più plausibile.

I fatti sono avvenuti nella serata di martedì 4 aprile. Precisamente in un palazzo che si trova in viale Europa, a Palermo. La coppia era sposata da un anno e viveva all’appartamento al quinto piano.

Da quello che il marito ha detto agli inquirenti, lui ha provato a chiamarla più volte. Però non avendo mai ricevuto una risposta, è andato subito sul posto per capire cosa stesse accadendo.

Tuttavia, una volta arrivato a casa, ha scoperto che la porta era chiusa dall’interno. Per questo motivo ha dovuto chiedere l’intervento ai Vigili del Fuoco, per riuscire ad entrare.

Però è solo dopo che gli agenti sono arrivati nel bagno della casa, che hanno fatto la straziante scoperta. Emanuela Candela era ormai senza vita sul pavimento, con dei strani tagli sul corpo ed un utensile da cucina vicino.

Le indagini per il decesso di Emanuela Candela

L’uomo ha detto di sentirsi in colpa, per non aver capito il malessere che stava provando la moglie. Lui avrebbe solo aiutarla e poter passare insieme il resto della loro vita.

Emanuela lo scorso 6 marzo aveva pubblicato un post sui social, in cui parlava proprio della malattia che l’aveva colpita. Ha subito un ricovero lungo 15 giorni e poi è potuta tornare a casa.

Tuttavia, questa condizione le ha causato dei gravi problemi psicologici. In quel messaggio lei ci ha tenuto a ringraziare Dio della seconda possibilità che ha ricevuto. Però ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su cosa è successo in quella casa.