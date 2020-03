Palermo, morta bimba di cinque anni Palermo, morta bimba di 5 anni mentre era ricoverata in ospedale. Ecco le indagini dei medici sull'accaduto..

Un evento davvero drammatico, è avvenuto nelle scorse ore, all’ospedale Di Cristina, di Palermo, dove una bimba di soli cinque anni ha perso la vita. Viveva a Caltanissetta ed era di origini marocchine. Le sue condizioni si sono aggravate nella serata di ieri ed infatti è stato deciso il suo trasferimento, ma poco dopo è deceduta.

Una vicenda terribile, che ha scioccato l’intera popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che non avrebbero mai potuto immaginare di perderla per sempre.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, la piccola era stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, per un dolore all’anca. I medici, poco dopo l’hanno sottoposta ad una Tac ed hanno scoperto che aveva una grave polmonite.

Nella serata di ieri, domenica venti nove marzo, è stata trasferita d’urgenza in ambulanza, al Di Cristina, poiché ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie e quell’ospedale pediatrico è specializzato a combattere il Covid 19.

Nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei non c’è stato più nulla da fare. Infatti ha perso la vita poche ore dopo essere arrivata. E’ stata sottoposta al tampone e poche ore fa, è venuto fuori il risultato. E’ negativo.

I medici, ora credono che il suo decesso sia avvenuto a causa della tubercolosi ed ora infatti stanno facendo ancora tutte le indagini del caso.

Infatti, per chiarire tutti i dubbi, il corpo della bimba verrà sottoposto ad autopsia. Quest’esame potrà dare tutte le risposte ai dottori, ma soprattutto ai genitori , che non riescono ancora a capire come la loro piccola abbia perso la vita.

Poche settimane fa, la bambina ha avuto la febbre e subito dopo è iniziato il suo dolore all’anca. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma nonostante i loro disperati tentativi il cuore della piccola ha cessato di battere per sempre.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: La Sicilia