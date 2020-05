Palestra e Coronavirus: le nuove regole da seguire Come sarà andare in palestra? Il 25 maggio dovrebbero riaprire le palestre, ma sarà un allenamento diverso, ecco tutte le linee guida

Sono arrivate le nuove linee guida del governo per tornare a frequentare le palestre e a fare attività fisica. La riapertura è prevista per il 25 maggio, ed il ministero dello sport ha annunciato il decreto che fissa le nuove regole basate sulle direttive del comitato tecnico-scientifico. Questo quanto annunciato da Vincenzo Spadafora, ministro dello sport.

Nel testo del decreto si legge che la distanza da rispettare deve essere adeguata all’intensità dell’esercizio. Questo vale sia per gli operatori e gli istruttori che per i clienti. Mentre per chi non è impegnato in attività fisiche basterà il metro di distanza.

Le palestre dunque devono prepararsi alla riapertura e si devono adeguare alle nuove direttive. Dovranno garantire l’uso dei dispositivi di sicurezza personali, guanti e mascherine, ed il gel disinfettante.

La sanificazione degli ambienti e degli attrezzi dovrà essere costantemente garantita. Per poter guidare al meglio i clienti a queste nuove direttive, i gestori dovranno affiggere la cartellonistica adeguata.

Anche il personale dovrà essere formato adeguatamente.

Le lezioni che prevedono un gran numero di presenti dovranno essere drasticamente ridotte e ripartite su più gruppi di persone.

Per evitare gli assembramenti il ministero consiglia di tracciare gli accessi attraverso l’uso di smartphone. Gli ingressi dovranno essere contingentati per ogni spazio presente all’interno delle palestre (hall, reception, ecc..). Potranno ricorrere all’uso di piattaforme web che consentano ai clienti di prenotare il proprio ingresso.

Per quanto riguarda i clienti, essi dovranno presentarsi in palestra già adeguatamente vestiti, e dovranno indossare guanti e mascherine monouso. Naturalmente è vietato lo scambio di effetti personali, e non si potranno toccare gli oggetti nelle aree comuni.

Dopo aver terminato la propria attività, il cliente dovrà disinfettare gli attrezzi. Il ministero consiglia di lavare i vestiti usati per la palestra quando si rientra in casa, e di lavarli separatamente da altri indumenti.