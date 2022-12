Questa è una bellissima storia di Natale che fa bene al cuore. Il pandoro promesso alla figlia orfana di padre dalla mamma che voleva renderle più leggera la giornata, dopo il lutto subito da poco, le viene regalato da una bambina che ha assistito alla scena. La donna non riusciva a pagare con il Pos e questa piccola sconosciuta ha rinunciato alle sue merendine per aiutare la quasi coetanea.

Fonte foto da Pixabay

La mamma, a pochi giorni da Natale, aveva promesso alla figlia di prenderle un pandoro, per rendere più dolci questi giorni di tristezza. Da poco tempo, infatti, il suo papà è venuto a mancare. Lei era in un supermercato di viale Libertà a Monza con la sua mamma quando la donna ha avuto problemi con il Pos.

Mercoledì 14 dicembre Elena entra all’Esselunga di Monza intorno alle 18. Aveva promesso alla figlia Martina di portarle un pandoro. Sarà il primo Natale che festeggeranno senza il papà, quindi sono giorni molto particolari per tutti quanti.

Elena prende il pandoro preferito di Martina e va alle casse automatiche per pagare con la carta di credito, ma questa non funziona al momento di pagare il conto. Sullo schermo è apparsa la scritta imbarazzante “Transazione non approvata”.

La donna è in imbarazzo, anche se si trattava solo di un guasto tecnico risolto poco dopo. Ma la donna era infinitamente triste, perché pensava di non riuscire a mantenere la promessa fatta alla figlia. Poi è apparsa una bambina dal nulla.

Fonte foto da Pixabay

Pandoro promesso alla figlia orfana di padre, bimba realizza il suo desiderio

Dietro di lei in fila c’era uno sconosciuto con una bimba di 6-7 anni. Si chiamava Martina anche lei. La piccola, sentendo il problema della signora, ha chiesto se potevano regalare loro il pandoro a Elena. L’uomo è rimasto senza parole: avrebbe dovuto rinunciare alle merendine e lei ha accettato.

Fonte foto da Pixabay

Per Elena un gesto davvero profondo. La bimba ha subito posato le merendine e il suo papà ha pagato il pandoro a quella donna sconosciuta.