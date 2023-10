Per un incidente in moto, centauro ha perso la vita a 59 anni. Per Paolo Balli i soccorritori non hanno potuto far nulla. In gravissime condizioni anche la moglie che era con lui

Aveva 59 anni il centauro che ha perso la vita in sella alla sua moto. Il dentista romano stava viaggiando con la moglie Carolina a Castellammare di Stabia, quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare scontrandosi contro un SUV. Per Paolo Balli non c’è stato niente da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. In gravissime condizioni anche sua moglie Carolina, che era con lui sulla due ruote.

Il dentista romano si trovava in vacanza con la moglie Carolina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Purtroppo per il motociclista originario di Roma non c’è stato niente da fare. L’incidente ha avuto luogo nella mattinata di sabato 30 settembre 2023.

L’uomo di 59 anni è finito sul cofano del Suv con cui la sua moto si è scontrata, lungo la statale sorrentina. Per lui non c’è stato niente da fare. La moglie si trova, invece, ricoverata in gravissime condizioni presso l’Ospedale del Mare di Napoli.

Le forze dell’ordine, subito arrivate sul luogo del sinistro insieme ai soccorritori del 118, devono capire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Lo scontro tra moto e SUV ha avuto luogo sabato mattina tra Castellammare e la statale Sorrentina.

Marito e moglie erano a bordo della moto, quando avrebbero prima impattato contro il guardrail e poi contro un’auto di grossa cilindrata con a bordo due turiste. Forse l’uomo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.

Paolo Balli ha perso la vita a 59 anni in sella alla sua moto

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore arrivano a famigliari e amici del dentista romano deceduto in strada. Paolo Balli e la moglie erano anche molto conosciuti nel mondo del podismo.

Sandro Curzi, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Villa Pamphili Roma, ha annunciato così la triste notizia: