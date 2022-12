Questa è la triste storia di un papà di 3 figli che salva due bambini in mare. La corrente li avrebbe portati via se lui non fosse intervenuto appena in tempo per trarli in salvo. Purtroppo, però, pur riuscendo a salvare due vite, l’uomo non è riuscito a salvare la propria. Per tutti è un eroe. La sua famiglia lo piange.

Pete Rosengren era il padre di tre figli. La sua famiglia vive a Batavia, in Illinois. E per tutti quanti l’uomo di 42 anni è un eroe, perché l’anno scorso si è sacrificato per salvare la vita di due bambini che sicuramente avrebbero perso la loro in mare.

Pete Rosengren era in vacanza insieme alla famiglia in Florida. Erano tutti in spiaggia, anche se c’erano due bandiere rosse che indicavano il divieto di balneazione, perché le condizioni del mare erano proibitive. Eppure in acqua a giocare e nuotare c’erano due bambini, noncuranti del pericolo che stavano correndo.

Quando l’uomo ha visto i due bambini in mare, ha iniziato a controllarli. Sapeva che avrebbero potuto mettersi in pericolo. Dalla spiaggia ha notato che erano in difficoltà e non ci ha pensato su due volte: si è subito gettato tra le onde per aiutarli.

L’uomo è corso in acqua dai due bambini, che non riuscivano più a tornare a riva. La corrente era diventata troppo forte, le onde erano troppo alte e loro due erano stremati. L’uomo è riuscito a salvarli e a riportarli a riva. Ma purtroppo è deceduto.

Papà di 3 figli salva due bambini in mare e perde la vita

Joe Shaker, migliore amico dell’uomo, ha così commentato l’accaduto:

Former Daily Herald executive Pete Rosengren was posthumously awarded a @Carnegie_Hero Medal for saving the life a child in Florida last year. https://t.co/zLgZDftNsj via @dailyherald — Carnegie Hero Fund (@carnegie_hero) April 5, 2022