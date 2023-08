A New York la Polizia ha denunciato un uomo di 41 anni per aver abbandonato la sua piccola dimenticandosi di lei in macchina. Il papà lascia, infatti, la figlia di un anno per 6 ore in auto. Era sceso per andare a lavorare, nel suo primo giorno di lavoro come bibliotecario in una scuola. Non si è ricordato, però, che in macchina con lui c’era sua figlia.

Fonte foto da Pixabay

Il papà statunitense è stato arrestato dalla polizia di New York per aver lasciato la figlia di un anno chiusa in auto. Aveva parcheggiato in strada per andare a lavorare, dimenticandosi di lei. Dopo sei ore è stato un collega a vederla.

L’uomo è passato per caso di fianco all’auto del collega, al suo primo giorno di lavoro nella biblioteca della scuola, quando si è accorto della piccola seduta da sola nel seggiolino. Ha sfondato il finestrino e ha chiamato subito la polizia.

Michael Dodes è il papà di 41 anni finito in manette nella mattinata di giovedì scorso. Era andato alla Walter J. Damrosch School di Morrisania, quartiere residenziale nel Bronx, per iniziare a lavorare come bibliotecario nella scuola.

L’uomo ha parcheggiato davanti all’istituto scolastico, dimenticandosi, però, che sua figlia era in macchina con lui. Nel primo pomeriggio un suo collega, uscendo dalla struttura, ha visto la piccola in macchina, salvandole la vita.

Fonte foto da Pixabay

Papà lascia la figlia di un anno per 6 ore in auto: per fortuna un collega uscendo da scuola ha notato la piccola nel seggiolino

La bambina stava bene, per fortuna. Era cosciente e vigile. I poliziotti intervenuti l’hanno portata comunque in ospedale per le visite del caso, visto che era rimasta sei ore in auto. Il papà è stato arrestato con l’accusa di aver messo in pericolo il suo benessere.

Fonte foto da Unsplash

La scuola ha rilasciato questo commento: