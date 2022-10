Attimi di apprensione a Bologna. Papà porta via di notte il neonato di 4 mesi. La mamma chiama subito la polizia, per denunciare la scomparsa del piccolo bambino che, per fortuna, gli agenti hanno trovato poche ore dopo. Si trovava con l’uomo in una casa nel ferrarese. Ora il papà rischia l’accusa grave di sottrazione di minori.

L’uomo è stato in fuga con il neonato per una notte intera. Ma per fortuna la vicenda si è trasformata in poco tempo in una storia a lieto fine. A ritrovare il bimbo di 4 mesi sono stati gli uomini del Commissariato di San Giovani in Persiceto.

Secondo quanto raccontato dalla mamma del piccolo, il convivente le avrebbe sottratto il figlio, facendo perdere le loro tracce in breve tempo. Tutto è iniziato alle 20 di venerdì scorso, in zona San Giovanni in Persiceto, quando una donna ha fermato una pattuglia della polizia che stava facendo il solito giro di perlustrazione.

La donna gridava che le avevano rubato il bambino. I poliziotti capiscono che è stato il convivente, un marocchino di 40 anni, che le aveva strappato il figlio di 4 mesi dalle braccia, andandosene via.

Gli uomini del Commissariato hanno iniziato a cercarlo ovunque, allertando tutte le forze dell’ordine. Tutte le case degli amici dell’uomo vengono controllate, si analizzano le celle telefoniche, arrivando alla provincia di Ferrara, dove gli agenti arrivano intorno alle 2 di notte.

La polizia arriva a sirene spiegate nella casa dove si trovavano l’uomo e il bambino. Entrambi stavano bene. Il minore non aveva un graffio. L’uomo si difende, dicendo di non aver portato via il piccolo.

Gli agenti lo denunciano per sottrazione di minore e resistenza a pubblico ufficiale, vista la sua reazione all’arrivo della polizia. L’uomo ha negato anche abusi passati ai danni della moglie. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine.