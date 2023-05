I giudici gli avevano appena revocato la potestà genitoriale e il papà porta via il neonato di 2 mesi dall’ospedale di Magenta dove si trovava ricoverato. L’uomo, di origini egiziane, lo ha preso in braccio ed è scappato con lui, facendo perdere in poco tempo le loro tracce. Tutto è accaduto nella mattinata di mercoledì scorso all’ospedale Fornaroli di Magenta, in provincia di Milano.

Il neonato di due mesi si trovava ricoverato presso l’ospedale Fornaroli di Magenta. Era lì dal giorno in cui era nato, lo scorso 3 marzo. Al momento del parto i medici avevano scoperto che era positivo a benzodiazepine, metadone, cocaina e oppiacei e mostrava i sintomi di astinenza.

Il neonato, che aveva anche una malformazione vascolare del circolo addominale, è stato affidato ai servizi sociali dell’ospedale. Poco dopo, il giudice ha disposto la decadenza della potestà genitoriale per il papà e per la mamma. I genitori hanno problemi di tossicodipendenza.

Le sue condizioni di salute erano preoccupanti. Per questo i medici avevano disposto il ricovero ospedaliero del piccolo, che mercoledì scorso si trovava ancora nel reparto di neonatologia. Ufficialmente era affidato, però, ai servizi sociali.

Quel mattino il padre si era recato in ospedale per una delle visite programmate dei genitori al piccolo, in presenza del personale sanitario. Un attimo di distrazione e il papà lo ha portato via dall’ospedale Fornaroli di Magenta.

Le forze dell’ordine si sono messe subito sulle tracce dell’uomo. La direzione ospedaliera ha subito allertato Carabinieri e autorità giudiziaria, ma i genitori e il neonato sembrano spariti nel nulla.

Gli inquirenti dovranno anche indagare su come sia stato possibile che l’uomo abbia potuto sottrarre il minore e fuggire dall’ospedale. Le indagini sono in corso, nella speranza che il piccolo possa tornare presto in ospedale, dal momento che aveva ancora bisogno di cure.