Papà scende dal treno e il mezzo riparte con sua figlia a bordo Papà scende per prendere la colazione, ma il treno riparte con la figlia piccola, sola a bordo. Sono stati momenti di terrore per l'uomo. Ecco cosa ha fatto..

Una vicenda davvero incredibile, è accaduta pochi giorni fa, su un treno alla stazione ferroviaria di Bologna. Un papà, è sceso per andare a prendere la colazione al bar per la figlia, ma subito dopo il mezzo è ripartito, con la bimba sola a bordo, spaventata e senza accompagnatore.

Un evento incredibile, che ha terrorizzato molto l’uomo, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, grazie all’intervento del personale a bordo e della Polfer.

Secondo le informazioni che sono state rese note, l’uomo insieme alla figlia, ha viaggiato su quel treno per tutta la notte. E’ stato tutto abbastanza tranquillo.

Ad un certo punto, quando è arrivato alla stazione di Bologna ha deciso di scendere per andare a prendere la colazione, per entrambi. Visto che erano arrivati con qualche minuto di anticipo.

Il bar era molto vicino e non credeva che sarebbe accaduto qualcosa di grave. Una volta sceso però, il treno è ripartito davanti a lui e dentro c’era la sua bambina, sola e spaventata. Non è riuscito a fare nulla per fermarlo.

L’uomo, vista la situazione, ha deciso di andare a chiedere aiuto alla polfer, che si è messa subito in contatto con il capo treno. Quest’ultimo, ha cercato la piccola per diversi minuti e quando finalmente è riuscito a trovarla, l’ha fatta scendere alla stazione successiva che era quella di Mantova.

La bimba è stata affidata alle cure degli agenti della polfer, che l’hanno subito tranquillizzata sull’arrivo del padre e che l’hanno chiamata la Mascotte della stazione. L’uomo, infatti è arrivato con il primo treno che è passato.

Un evento che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, grazie al tempestivo intervento degli agenti. Il papà ha potuto riabbracciare presto la sua amata figlia.

