Papà single adotta 5 fratellini sotto i 6 anni così possono crescere insieme Un papà single da solo ha adottato 5 fratellini con meno di 6 anni per permettere loro di continuare a crescere insieme

Lamont Thomas è un uomo davvero speciale. Il 17 ottobre ha fatto un regalo grandissimo a cinque bambini, cinque fratellini rimasti senza genitori. Quest’uomo di Buffalo, New York, nonostante sia da solo ha deciso di adottare cinque fratellini con meno di 6 anni per permettere loro di crescere insieme e di non separarsi.

Da sempre Lamont Thomas si è dedicato a migliorare la vita dei bambini che erano in difficoltà. Ha accolto nella sua casa tantissimi bambini e recentemente ha fatto un regalo grandissimo a 5 fratellini. Lui, papà single che ha già 7 figli, ha deciso di adottare i fratelli di 5, 4, 3, 2 e 1 anno per permettere loro di continuare a crescere insieme.

Da quando è diventato genitore adottivo, per aiutare alcuni amici, Lamont Thomas non si è più fermato. Dal 2000 ha cresciuto più di 30 bambini, dando loro una casa, anche solo temporanea. Oltre ai suoi due figli biologici, Anthony e LaMonica, ha adottato altri cinque bambini. La prima adozione è avvenuta nel 2007, quando ha accolto in casa i gemelli Germayne e Tremayne. Poi è arrivato Jamie e un quarto bambino e infine Michael, il primo bambino avuto in affidamento.

Lamont Thomas ha sempre accolto ogni bambino. Chi voleva rimaneva, ma c’era anche chi faceva ritorno nelle sue famiglie d’origine. Quando alcuni dei figli più grandi avevano lasciato il nido, creando anche altre famiglie, l’uomo ha scoperto che c’era un gruppo di fratelli che aveva bisogno del suo aiuto. E così decise di adottare Zendaya, 5, Jamel, 4, Nakia, 3, Major, 2 e Michaela, 1, figli di uno degli ex figli adottivi di Lamont Thomas.

Vivevano in quattro case diverse di cinque città diverse. Per un anno e mezzo hanno vissuto separati. Non è stato facile riunirli tutti, ma alla fine ce l’ha fatta ed è riuscito anche ad adottarli tutti e cinque. “Non riuscivo a trattenere le lacrime. Anche oggi quando ripenso a quel giorno i miei occhi si gonfiano di lacrime”. Ovviamente non sarà facile, ma il super papà non è preoccupato: “Mi portano nuova energia. Sono bambini adorabili, molto affettuosi. Meritno di essere cresciuti come fratelli”.