Parla la figlia di Maria Rus, una delle due donne uccise a Naro

Parla la figlia di una delle due donne trovate senza vita a Naro. Maria Rus, 57 anni, è stata la prima trovata dopo l’allarme lanciato ai Vigili del Fuoco per un incendio in un’abitazione. La donna è stata massacrata e poi data alle fiamme.

“Dalla finestra ho visto che dentro era buio e mia madre che era carbonizzata”. A pochi metri di distanza, è stata trovata morta Delia Zarniscu, 58 anni. Per il duplice delitto è stato fermato un ragazzo di 24 anni di origine romena, che non ha voluto collaborare con le autorità. Si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Grazie anche alla collaborazione della comunità romena, come hanno sottolineato le autorità, è stato possibile ricostruire una prima dinamica dei delitti. Sembrerebbe che il 24enne e un altro connazionale 50enne si trovassero a casa di Delia. Una cena a base di alcol. Ubriaco, il ragazzo avrebbe provato a molestare la 58enne, che lo avrebbe però rifiutato e cacciato di casa. A quel punto il giovane si sarebbe recato a casa di Maria e dopo averla massacrata, l’avrebbe data alle fiamme. Poi, sarebbe tornato dalla prima donna, Delia, sfondando la porta con ferocia e uccidendo anche lei. Il medico legale ha individuato gravi lesioni multiple su entrambi i corpi. Sembrerebbe che le due donne si conoscessero e conoscessero il 24enne.

Gli inquirenti stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, con la speranza di trovare prove utili a confermare la ricostruzione del duplice delitto.

Il racconto della figlia di Maria Rus

La figlia di Maria Rus è stata intervistata dal programma televisivo Pomeriggio Cinque. Sono state ore di angoscia e quella scena continua a tornarle in mente:

“L’avevo sentita nel pomeriggio. Non ci siamo sentite ieri, avevo pensato di passare da lei il giorno seguente. Invece, questa mattina mi ha chiamato la signora del negozio qui vicino e mi detto cosa è successo a tua mamma? Mi ha detto che era stata presa a bastonate e io ho pensato che avrei dovuto portarla in ospedale. Ma lei mi ha risposto dicendo: è morta. Io non le credevo e sono venuta qui sul posto, ma non mi hanno fatto entrare. Ho guardato solo un po’ dalla finestra e ho visto che era carbonizzata. Poi mi hanno portato via, perché mi sono sentita male”.