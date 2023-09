Parla per la prima volta il nipote di Alessia Pifferi, figlio della sorella. Cristian ha espresso il suo pensiero ai microfoni del programma televisivo Pomeriggio Cinque.

La zia è accusata di aver lasciato morire di stenti la cuginetta Diana, abbandonandola da sola in casa, per sei lunghi giorni, senza cibo e acqua. Alessia Pifferi si è recata a Leffe per stare con il compagno e al suo rientro ha trovato la bambina di 18 mesi ormai priva di vita. Pochi giorni fa, l’imputata è apparsa davanti al giudice ed ha risposto alle domande in modo confuso. “Non lo so, non mi sgridi”.

Ha cercato di dare la colpa al compagno, confessando di aver avuto paura di dirgli di riportarla a casa da Diana, perché avevano discusso. Ha dichiarato di essere convinta che quel solo biberon di latte le bastasse. Si è detta una madre che ha sempre accudito la sua bambina. Una confessione che ha fatto molto discutere, tanto che la madre di Cristin, sorella di Alessia, l’ha definita “un’attrice“.

E ora anche suo nipote l’accusa di fingere e di ricordare solo quello che le fa comodo. Perché ci sono elementi che la zia fingerebbe di non ricordare per alleggerire la sua posizione.

Diana era una bambina sempre sorridente. Aveva fame, per cercare la pappa ti prendeva il cucchiaio dalle mani. Forse quelli potevano essere i segnali che riceveva poco da mangiare. È una bugiarda che secondo me farebbe più bella figura a non fingere. Quando vede lo sguardo del suo legale ha un vuoto improvviso e iniziano i non lo so. Ora non sa più a cosa porta il digiuno, però sotto interrogatorio, senza l’avvocato e i test psichiatrici, lo sapeva.

Secondo il nipote, la zia è una persona che non prova amore e sentimenti. Una persona possessiva nei confronti della figlia, che avrebbe potuto invece lasciare a sua madre o sua nonna. Rispettivamente sorella e madre di Alessia Pifferi.