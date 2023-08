Hanno vissuto ore di grande apprensione e strazio i familiari di una 29enne, di Partinico. Si chiama Debora Platano e per 3 giorni nessuno ha avuto sue notizie, dopo essersi allontanata da casa volontariamente. Vista la situazione le ricerche sono partite tempestivamente.

I familiari in quelle ore hanno pubblicando diversi appelli sui social, quello che ha destato più preoccupazione è proprio quello del fratello, che ha detto che ha bisogno di farmaci.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 7 agosto. Precisamente nel piccolo comune di Partinico, che si trova nella provincia di Palermo.

Da ciò che è emerso fino ad ora, Debora è uscita di casa ed ha fatto perdere le sue tracce. Essendo affetta da una disabilità ed avendo bisogno di farmaci, i familiari si sono subito allarmati.

Dalle informazioni che la sorella ha fornito agli agenti, la ragazza sembra essersi allontanata nelle zone di Partinico, Alcamo ed anche Balestrate. Per questo le ricerche si stanno concentrando in queste zone. La sorella Piera nel pomeriggio di ieri, ha dato la bella notizia. In un post sui social, ha scritto:

Ringrazio tutti per la condivisione, mia sorella è stata ritrovata. Ringrazio anche le forze dell’ordine.

Le ricerche e l’appello del fratello per Debora Platano

Essendo affetta da una disabilità, per la i familiari sono state ore di grande apprensione. Lo stesso fratello nell’appello pubblicato sui social, nel chiedere aiuto, ha scritto:

Mi sorella ha bisogno dei medicinali per rimanere in vita, se la vedete contattate immediatamente i Carabinieri di Partinico al 112. Per favore aiutateci a condividere.

Per ora i motivi dietro questo allontanamento sono ancora ignoti. Non si sa bene cosa è successo e soprattutto quali sono le condizioni della ragazza. Vista la situazione in tanti hanno condiviso l’appello straziante del fratello ed alla fine, è arrivato il lieto fine che tutti speravano.