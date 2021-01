Partner sì e fidanzati no: chi si può vedere secondo il nuovo DPCM

Posso vedere il mio fidanzato? Chi è il partner? Tutti i dubbi in merito al nuovo DPCM entrato in vigore il 16 gennaio

È nutro il virgole il 16 gennaio il nuovo Dpcm volto a regolarizzare le norme comportamentali per contenere l’epidemia da Covid-19. C’è qualcosa però, sulle proroghe del decreto che non torna. Qualche dubbio sorge dopo aver letto le FAQ, partner o fidanzati?

Stando a quanto scritto nella norma di legge, è concesso spostarsi per ricongiungersi al partner, ma i fidanzati sono esclusi. In molti si sono chiesti quindi qual è la differenza tra questi due termini?

Nella lista delle FAQ si può infatti leggere il quesito: “Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?”. La risposta da parte del Governo è chiara:

“Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.” . Il partner in questo caso è dunque colui con cui si convive stabilmente, anche non sposato.

Credits: Ansa

Viene anche precisato che: “Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia”.

I problemi sorgono per coloro che non hanno la stessa residenza o domicilio, per questo da parte delle amministrazioni è stato definito il concetto di abitazione: