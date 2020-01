Partorisce di nascosto da tutti e si sbarazza della bambina, nascondendola nella lavatrice Trentunenne partorisce in casa, di nascosto da tutti e poi si sbarazza della bambina, nascondendola nella lavatrice. Ecco cosa è accaduto in seguito.

La vicenda arriva dalla Russia e sta facendo il giro del mondo, lasciando dietro di sé tanta tanta rabbia. Una donna di circa 31 anni, di nome Nadezhda Zavialova, ha dato alla luce il suo bambino nella sua abitazione, di nascosto da tutti. Era una femminuccia e una volta nata, la donna se ne è sbarazzata, mettendola nella lavatrice.

A scoprire il suo folle gesto, è stato suo marito, nelle prime ore del mattino successivo. Completamente sotto shock, l’uomo ha deciso di allarmare i soccorsi, ma nonostante il tempestivo intervento dei paramedici del 118, per la bambina non c’è stato nulla da fare.

La donna è stata invece portata all’ospedale, per ricevere le cure del post parto. Dopo gli esami, i medici si sono resi conto che molto probabilmente, si era indotta il parto da sola, in modo prematuro, perché voleva liberarsi di quella bambina che aveva in grembo.

Sulla vicenda sono intervenute le forze dell’ordine e nonostante la richiesta di spiegazioni alla madre, lei continua a professarsi innocente e a dichiarare che sua figlia è nata da sola e che quando è venuta alla luce, era già morta.

Adesso verrà eseguita l’autopsia sul corpicino della piccola, per vedere se quanto detto dalla donna sia vero. Anche se la bambina fosse nata morta, rimane il fatto che dopo la sua nascita, la donna se ne sia sbarazzata, nascondendola dentro la lavatrice.

Sono stati anche interrogati tutti gli amici e tutti parenti, rimasti sotto shock da quanto accaduto, perché a loro detta, la 31enne è sempre stata una mamma amorevole e una brava persona. Ha già tre figli e l’unico motivo per il quale avrebbe potuto compiere un gesto del genere, è il fatto che la bimba fosse femmina, perché da ciò che si sapeva, la donna desidera un maschietto.

Per il momento non ci sono ulteriori notizie riguardo la vicenda, ma nei prossimi giorni verranno riportati nuovi aggiornamenti.