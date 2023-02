La città marchigiana di Fossombrone è in lutto per la prematura scomparsa di Patrizia Federici, investita da un treno alla stazione di Alba Adriatica. La donna non voleva perdere il treno per fare ritorno a casa dalla città abruzzese. Così ha attraversato i binari, non accorgendosi del convoglio merci in arrivo. I macchinisti non hanno potuto far nulla per evitarla. A riconoscere il corpo martoriato il padre della donna.

Fossombrone si prepara a dire addio alla donna di 44 anni deceduta nella notte tra martedì e mercoledì scorso alla stazione ferroviaria di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, in Abruzzo. La donna è stata investita da un treno merci mentre attraversava i binari.

La mamma di 44 anni non voleva perdere il treno Pescara-Novara che l’avrebbe riportata a casa nelle Marche. La Polfer di Giulianova parla di incidente e non di gesto volontario da parte della donna, che lascia il papà e due figli piccoli, un maschio e una femmina.

Il macchinista è stato a lungo ascoltato dagli agenti. Anche la sua testimonianza confermerebbe che si è trattata di una fatalità e non di un gesto volontario. Patrizia Federici aveva avuto un passato non facile, ma l’ipotesi della volontarietà è stata subito scartata.

Purtroppo la donna non si è accorta del treno merci che sopraggiungeva, mentre correva sui binari per raggiungere il treno che l’avrebbe riportata a casa dalla sua famiglia.

L’ultimo saluto a Patrizia Federici investita da un treno alla stagione di Alba Adriatica

I funerali della donna di 44 anni si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Borgo Sant’Antonio, quartiere della città marchigiana di Fossombrone dove la sua famiglia viveva.

La Messa per dare l’ultimo saluto alla mamma sarà presieduta da don Giancarlo De Santi. Il feretro proveniente da Giulianova arriverà a Fossombrone intorno a mezzogiorno. Dopo il funerale, amici e parenti l’accompagneranno nell’ultimo viaggio verso il cimitero dell’Annunziata.