Forse, se l’ambulanza non fosse arrivata così tardi, Paula Onofrei si sarebbe potuta salvare. Invece, la giovane ragazza di 23 anni è deceduta a causa di un’ulcera duodenale perforata che non le ha dato scampo. Secondo quanto riportato dai famigliari, che hanno chiamato il 118 quando la donna si è sentita male,

L’ambulanza ci ha messo due ore e mezza per arrivare a prestare soccorso alla donna, che si trovava nella sua casa di Roma, nel quartiere Casalotti. Un tempo infinito per cercare di aiutare la 23enne, che è deceduta a causa dell’ulcera duodenale perforata.

La giovane era nata in Romania, ma viveva da tempo a Roma. Il decesso risale al 23 luglio scorso. Due giorni prima era andata al pronto soccorso perché da qualche tempo lamentava crampi addominali forti e un dolore che partiva alla bocca dello stomaco e arrivava fino all’inguine.

I medici l’avevano rimandata a casa, consigliandole di prendere qualche farmaco antidolorifico nel caso accusasse ancora quei fastidi. A 24 ore dalle dimissioni dal pronto soccorso, le condizioni cliniche di Paula si sono aggravate, come ha raccontato la sorella Rebecca, che la assisteva, preoccupata per i suoi sintomi.

Quel giorno la 23enne non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto. Sabato 23 luglio, al mattino, chiama la sorella, perché non sentiva più mani e piedi. Così decidono di chiamare il 118. Quattro chiamate registrate, due ore e mezza per arrivare a casa sua e il decesso che ha lasciato senza parole la famiglia.

Paula Onofrei, scomparsa a luglio: la famiglia lamenta l’arrivo in ritardo del 118

La famiglia sostiene che la prima chiamata al 118 è stata alle 13.03, con la promessa dell’arrivo celere di un’ambulanza. Dopo un’ora, la seconda chiamata, anche perché Paula non aveva più sensibilità alla lingua. Alle 14.57 la terza chiamata.

Scusate, è la terza volta che chiamo, mia sorella sta peggiorando e ora non vede più, ha il corpo viola.

Rebecca chiama ancora una quarta volta, alle 15.29. E solo alle 17.14 arriva un’ambulanza, ma ormai il medico non può far altro che constatare il decesso, che l’autopsia afferma essere dovuto a choc settico secondario ad ulcera duodenale perforata, complicata da peritonite e polmonite.