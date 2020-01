Penny Market ritira Tortelloni: possibile contaminazione microbiologica Penny Market ha ritirato dai propri scaffali i Tortelloni per possibile contaminazione microbiologica.

L’ azienda Penny Market ha ritirato dai propri scaffali i Tortelloni per possibile contaminazione microbiologica.

Il richiamo riguarda un singolo lotto di Tortelloni al prosciutto crudo che sono prodotti per Penny Market e venduti con il marchio “Fior di pasta – I freschi”. Il prodotto interessato è venduto in buste da 1 kg con il numero di lotto 8619003884 e la scadenza al 09/02/2020.

I Tortelloni si trovano in confezioni formato famiglia da 1 kg ciascuno, questo prodotto è stato richiamato a causa di una possibile contaminazione microbiologica.

I Tortelloni al prosciutto crudo venduti con marchio “Fior di Pasta – i Freschi” sono prodotti dalla ditta Pastificio Davena s.r.l. nello stabilimento di Via San Domenico Savio e Brusaporto, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione IT R8V1Y CE) per Penny Market.

Il lotto interessato è solo uno e corrisponde al numero 8619003884 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al prossimo 9 febbraio 2020.

Nell’ avviso lanciato dalla catena di supermercati ieri 28 gennaio 2020, il richiamo è stato disposto in autocontrollo dalla ditta a causa di una possibile contaminazione microbiologica.

L’ avviso non è stato ancora diffuso dal sito del Ministero della Salute e come sempre in questi casi, è stato raccomandato ai clienti di non consumarlo e riportarlo nel punto vendita dove lo si è acquistato per richiedere un rimborso entro il 9 febbraio del 2020.

Penny Market ha voluto specificare che il richiamo interessa solo quello sopra menzionato e che la comunicazione è rivolta solo ai lotti distribuiti solo nei punti vendita delle regioni Piemonte, Liguria Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.

L’ azienda infine si è scusata per il disagio arrecato spiegando che è “legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà”.