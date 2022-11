Pensa di esser diventato sordo, in realtà aveva da anni un pezzo di plastica nell’orecchio

I problemi all’udito sono abbastanza frequenti soprattutto in terza età. Molto spesso sono dovuti ad un invecchiamento del nostro corpo, a cause meccaniche come ad esempio un tappo di cerume o cause più gravi e irreversibili come problemi al nervo uditivo. Ma ciò che ha scoperto quest’uomo del Regno Unito vi lascerà a bocca aperta.

Wallace Lee ha 66 anni e dal 2017 accusava un drastico calo dell’udito da un orecchio. L’uomo, ex ingegnere della marina britannica in pensione, pensava che il problema fosse dovuto al suo passato lavorativo.

Fonte: web

Wallace infatti ha lavorato per anni in cantieri molto rumorosi dove si costruivano motori per gli elicotteri. Oppure il calo uditivo poteva anche essere dovuto a qualche scontro fisico avuto nel suo passato da rugbista. E invece così non era.

Secondo quanto raccontato da lui stesso alla BBC, all’interno dell’orecchio aveva un pezzo di plastica che gli impediva di sentire bene. La cosa bizzarra è che Wallace ha risolto la situazione da solo e solo dopo ha avvertito l’otorino che lo aveva in cura.

Fonte: web

Si trattava di un frammento di un tappo per orecchie rimasto lì sin dal 2017 dopo la rottura – in base a quanto sostenuto dal diretto interessato – durante una traversata in aereo verso l’Australia.

L’ultimo specialista che lo aveva visitato si era accorto del corpo estraneo, ma non era riuscito ad estrarlo a causa di un blocco di cerume che lo teneva incastrato.

Wallace però non si è perso d’animo ed ha deciso di fare da sé. Ha acquistato autonomamente delle pinze speciali presenti all’interno di un kit endoscopico e con pazienza è riuscito a tirare fuori il pezzettino di plastica.

Fonte: web

“Appena sono riuscito a tirarlo fuori, ho potuto sentire di nuovo tutto perfettamente, è stato come poter utilizzare l’udito per la prima volta. Un vero sollievo” – ha raccontato.

Quando ha informato poi il suo otorino, secondo Wallace il medico non è riuscito a credere ai suoi occhi.