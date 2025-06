“Pensavo che il colpevole…” Morte Martina Carbonaro, la mamma di Alessio Tucci rompe il silenzio

Il tragico omicidio di Martina Carbonaro ha scosso profondamente la comunità di Afragola, in Campania. La giovane quattordicenne, uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci, ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo tra i familiari, ma anche tra gli amici e i conoscenti. Santa D’Ambrosio, madre di Alessio, ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista esclusiva, esprimendo la sua devastazione e il dolore per la perdita di una ragazza che considerava come una figlia.

Il dolore di una madre

Santa D’Ambrosio ha rivelato in modo toccante la sua sofferenza per la morte di Martina. La madre di Alessio ha dichiarato di sentirsi distrutta e di non avere la forza di uscire di casa, evidenziando quanto fosse profondo il legame tra sua figlia e Martina. Secondo Santa, Alessio non ha mostrato segni di colpevolezza e, anzi, avrebbe partecipato attivamente alle ricerche della giovane. La donna ha raccontato di un recente dialogo tra suo figlio e Martina, in cui Alessio le riferì di aver parlato con i genitori della ragazza riguardo a una nuova relazione. L’idea di un possibile coinvolgimento del nuovo fidanzato di Martina l’ha colta di sorpresa, non sospettando minimamente di Alessio.

Le relazioni tra i giovani

Santa ha anche voluto chiarire che tra Alessio e Martina non c’erano mai stati litigi significativi. La madre ha respinto l’idea che la loro relazione fosse segnata da conflitti, sostenendo che i familiari di entrambi avessero sempre apprezzato Alessio e che le separazioni avvengano di frequente tra adolescenti senza drammi. La donna ha espresso il suo rammarico per non aver compreso la gravità della situazione e di non aver mai avuto dubbi sulla stabilità emotiva di suo figlio. Ha anche chiesto perdono ai genitori di Martina per il dolore che entrambi stanno affrontando.

Il ricordo di Martina

In chiusura, Santa ha voluto sottolineare che porterà sempre nel cuore il ricordo di Martina. La sua prematura scomparsa ha colpito non solo le famiglie coinvolte, ma anche l’intera comunità, che si è unita nel cordoglio. La donna ha affermato di non riuscire a credere che Martina non ci sia più, e che la sua perdita rappresenta un lutto profondo e inaspettato. La storia di Martina e Alessio è un triste monito sulla fragilità delle relazioni giovanili e sull’importanza di prestare attenzione ai segnali che possono nascondere situazioni di rischio. La speranza è che la memoria di Martina possa servire da stimolo per affrontare tematiche legate alla violenza giovanile e alla prevenzione di tragedie simili in futuro.