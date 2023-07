In corso nuovi accertamenti per la scomparsa della piccola Kata: le nuove scoperte dai filmati di video sorveglianza

Sono ancora in corso le indagini per la misteriosa scomparsa della piccola Kata, la bimba di 5 anni che è sparita nel nella nel pomeriggio di sabato 10 giugno. Gli inquirenti stanno controllando diversi filmati di video sorveglianza, ma al momento le piste da seguire sono ancora poche.

I sopralluoghi nell’ex hotel abbandonato ed anche gli interrogatori ai diversi abitanti di quella struttura, non hanno ancora portato alla svolta che tutti speravano.

La madre Kathrina, nel suo racconto ha detto agli agenti che era andata a lavoro come ogni mattina. Aveva lasciato i suoi due figli con lo zio e fino a quel momento per loro sembrava essere una giornata come le altre.

Tuttavia, solo poco diverso tempo solo il rientro della mamma nell’ex struttura occupata abusivamente, che ha scoperto della scomparsa della figlioletta. La donna in un primo momento ha provato a cercarla da sola.

Solo intorno alle 20 di quella stessa sera si è recata nella caserma dei Carabinieri, per denunciare l’accaduto. Da quel giorno sono state avviate tutte le ricerche, ma per ora nessuna di queste ha portato ad un esito positivo.

La scoperta dalle telecamere per la scomparsa di Kata

Gli inquirenti hanno fatto diversi sopralluoghi nell’hotel. Però nessuno di questi controlli ha portato ad una svolta.

Ora le forze dell’ordine stanno facendo dei controlli nelle telecamere ed è proprio da questi filmati che è venuta fuori una notizia importante. Nella stessa ora della scomparsa della piccola, hanno visto un furgone andare via sulla strada attaccata all’hotel.

Questo mezzo appartiene ad una ditta, che le forze dell’ordine hanno già controllato. Potrebbero anche essere solo coincidenze, ma visto che sono passati ormai tanti giorni, gli agenti non stanno tralasciando nessuna pista. Vogliono anche controllare le persone che si sono recate lì per fare visita allo zio Abel.

I genitori della piccola Kata, nel frattempo stanno prendendo parte a tutte le manifestazioni. Sperano molto presto di poter riabbracciare la loro bimba ed hanno fatto numerosi appelli. Saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla vicenda.