Per quanto tempo il virus sopravvive nel frigorifero Se hai già preso tutte le misure necessarie per tenere la tua famiglia lontana dal contagio, ma sottovaluti la pulizia dei prodotti che vanno nel tuo frigorifero, devi assolutamente sapere quanto tempo può sopravvivere il virus nel frigo

Se pensi di aver già preso tutte le misure necessarie per tenere la tua famiglia lontana dal contagio, ma hai messo un prodotto contaminato nel tuo frigorifero, ti conviene leggere quanto tempo sopravvive. È molto importante seguire tutte le raccomandazioni del dipartimento della salute in merito al coronavirus, questo per evitare infezioni e per accorciare la durata della quarantena.

Vi ricordiamo le disposizioni ministeriali riguardanti le precauzioni da osservare per ridurre al minimo la possibilità di contagio:

Lavati spesso le mani

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Dopo che sono passati molti giorni dall’inizio di questa pandemia, sappiamo tutti che andare al supermercato per fare la spesa può essere un rischio.

I carrelli vengono toccati da molte persone, quindi quando andiamo al supermercato è importante che, quando arriviamo a casa, puliamo i prodotti che abbiamo acquistato per impedire loro di entrare in contatto con noi .

l’Università di Hong Kong ha condotto uno studio prendendo in considerazione diversi test su diversi tipi di superfici, e diverse temperature. Il tutto per scoprire a quali condizioni il virus prolifera di più, nonché come e per quanto tempo si mantiene in vita.

Il risultato della ricerca è che a temperature inferiori a 4 gradi la durata della vita del virus è più lunga.

Il coronavirus può vivere fino a 14 giorni nel frigorifero, poiché vi trova le condizioni necessarie per non morire in un breve periodo di tempo. Ecco perché si consiglia di sapere come pulire correttamente gli alimenti dopo lo shopping al supermercato.

Oltre a pulire il frigorifero più frequentemente di quanto facciamo normalmente, ricorda che i prodotti con alcool al 70% sono quelli raccomandati per superfici dure. Usa inoltre acqua e sapone, poiché rompono la barriera protettiva e conducono alla morte del coronavirus.