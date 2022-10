18 anni di bugie, depistaggi, rabbia e sofferenza, ma anche speranza. Tutto contenuto in un libro scritto da Piera Maggio, un gesto per la piccola Denise Pipitone.

Come lei stessa ha ammesso, non è stato facile scriverlo, rivivere tutto, ancora e ancora.

Denise. Per te, con tutte le mie forze. Non è stato facile scrivere questo libro, che vi presento con molta attenzione e un po’ di pudore. Ho dovuto vincere le mie resistenze. Ma poi l’ho scritto. Per tenere viva la mia battaglia per Denise, che continuerò a combattere qualunque cosa accada, finché ci sarà una speranza. Ma anche perché in questi 18 anni, oltre all’assenza di mia figlia, ho dovuto subire accuse, dicerie, malelingue. Questa è la mia versione dall’inizio alla fine, la verità. Denise per te, con tutte le mie forze.