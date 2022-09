Perché Harry non ha cantato God Save the King durante il funerale della Regina Elisabetta

Non ha indossato l'uniforme e non ha cantato l'inno durante il funerale della regina: Harry e i dettagli che tutti hanno notato

AGGIORNAMENTO: La notizia che Harry non ha cantato l’inno insieme al resto della famiglia reale durante il funerale della Regina Elisabetta, era stata diffusa dai leoni da tastiera, che non hanno perso tempo a criticare il nipote della sovrana. Come fa notare il Daily Express, dal video della funzione, si vede benissimo che il Duca di Sussex muove le labbra e canta all’unisono con il resto dei membri reali.

Re Carlo non è stato l’unico a non cantare God Save the King durante il funerale della Regina Elisabetta II. Anche Harry, nipote della sovrana, non ha cantato l’inno e in molti si sono domandati perché.

Gli occhi addolorati per la perdita della cara nonna, eppure il tanto amato Harry non l’ha omaggiata con God Save the King e non ha indossato l’uniforme come gli altri membri maschi della famiglia reale. Dettagli non da poco e che di certo non sono passati inosservati.

Si pensa che il secondogenito del nuovo Re, sia rimasto in silenzio per via dell’ostilità con la famiglia reale. Ostilità che potrebbero anche peggiorare dopo la nuova incoronazione.

Le voci degli ultimi giorni hanno parlato di una recente lite tra Re Carlo III e Harry e Meghan, per la scelta di privare la coppia dei propri titoli reali.

La duchessa di Sussex era presente nell’Abbazia di Westminster, vestita a lutto come le altre donne della famiglia reale, me per tutto il tempo in disparte, poco ripresa anche dalle telecamere.

Anche Re Carlo III è rimasto in silenzio mentre tutti cantavano l’inno God Save the King e il motivo è così scontato, che non dovrebbe essere spiegato. Nemmeno la Regina Elisabetta poteva cantare God Save the Queen. Sono coloro a cui il brano è destinato e di certo non possono (o non potevano come nel caso della defunta sovrana) cantarselo da soli!

L’inno fu cambiato con l’incoronazione di Elisabetta e la parola “King”, venne sostituita con “Queen”. Ma ora che il nuovo Re è un uomo, l’inno è tornato ad essere God Save the King.

Harry non è stato l’unico a cui la famiglia reale ha riservato un trattamento diverso. Anche Andrea, il figlio della Regina Elisabetta, non indossava l’uniforme per accompagnare la bara come i fratelli e la sorella Anna. Tutti sono ben informati degli episodi passati, che portarono la Regina alla decisione di revocare il trattamento pubblico di “Altezza Reale” al Duca di York.