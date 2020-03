Perde il marito per un’abitudine che hanno moltissime persone "I miei tre figli hanno dovuto dirgli addio" perde il marito per un'abitudine che hanno moltissime persone, adesso vuole creare consapevolezza su questo pericolo.

Cassondra Reynolds, 49 anni, originaria della California, negli Stati Uniti, è devastata dopo aver perso l’amore della sua vita, con il quale è stata sposata per 10 anni e con cui ha avuto tre figli. John Reynolds lavora come meccanico, a volte svolgeva dei turni di notte e in quel caso consumava una bevanda energetica per stare all’erta sottovalutando il pericolo di questa abitudine.

Muore nel 2011 all’età di 41 anni lasciando orfani i suoi tre figli piccoli. Sebbene siano trascorsi 9 anni, Cassondra ha voluto parlare apertamente diffondendo la sua tragica esperienza per avvertire gli altri che bere una bevanda energetica quotidianamente può avere conseguenze fatali.

Ha sottolineato che la combinazione di zucchero e caffeina è come giocare alla “roulette russa” con la vita, hanno spiegato i medici. “John era la mia unica famiglia, era il mio tutto ed era la mia anima gemella e ora se ne è andato”, ha detto Cassondra.

Ricorda che il 5 febbraio 2011 si è svegliata e ha visto il marito senza fiato che soffriva di un arresto cardiaco nel suo letto. Lo spostò sul pavimento per applicare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Nel frattempo, i suoi tre figli stavano chiedendo cosa non andava nel loro padre, li mandò nelle loro stanze e chiamò i servizi di emergenza, che arrivarono tre minuti dopo.

“Non potevo credere a quello che stava succedendo, sono entrata in uno stato di panico e shock perché non avevo idea di cosa stesse succedendo a mio marito. L’ho visto passare dal blu al grigio e ho pregato che non fosse nulla di grave”, ha detto Cassondra.

I tre figli della coppia avevano allora cinque, sei e otto anni. Erano passati 14 giorni dall’emergenza medica traumatica a cui avevano assistito quando hanno dovuto dire addio a loro padre. John è stato disconnesso dal supporto vitale quando è stato dichiarato cerebralmente morto lasciando la sua famiglia devastata.

“John era sano, faceva esercizi ogni giorno, il mese precedente ha subito un esame fisico completo e il risultato è stato favorevole”, ha detto Cassondra. Quando fu ricoverato in ospedale, secondo i medici, aveva il cuore di un ragazzo di 25 anni, entrò in coma indotto nell’unità di terapia intensiva cardiaca.

Quando lo sottoposero a esami del sangue, hanno determinato che i suoi livelli di zucchero nel sangue erano molto alti e hanno posto domande sulle sue abitudini mentre cercavano di prevenire eventuali danni al cervello causati dalla mancanza di ossigeno. Il cardiologo disse che non era normale per una persona con un cuore sano, che si esercita, non beve e non fuma, soffrire di un arresto cardiaco, voleva trovare la causa, sapeva che c’era qualcos’altro.

“Il medico mi ha chiesto se beveva bevande energetiche, a cui ho risposto di sì, ma solo una volta al giorno. Ha spiegato immediatamente che solo una di quelle bevande è sufficiente per alterare il ritmo del suo cuore causando aritmia cardiaca “, ha detto.

“Quando è stato dichiarato cerebralmente morto, ho lasciato che i miei figli venissero a trovarlo per salutarlo. Ho chiesto all’infermiera di rimuovere il maggior numero possibile di fili in modo che non rimanessero ancor più traumatizzati “, ha detto Cassondra.

“John è stato un ottimo padre e il miglior marito, vederlo respirare per l’ultima volta è stata la cosa più dolorosa che abbia mai vissuto. Ho sentito che il mio cuore si stava spezzando fisicamente “, ha concluso. Per aumentare la consapevolezza del consumo di queste bevande, ha condiviso un’immagine straziante dell’ultima volta che i suoi figli hanno visto il loro padre prima di essere disconnesso dal supporto vitale.

“Ho detto ai miei figli che il loro padre doveva andare in paradiso ed è per questo che non sarebbe più tornato a casa con noi. Voglio che le persone sappiano quanto sono pericolose queste bevande, ho bisogno che tutti parlino della perdita dei loro cari a causa di questa causa perché succede spesso, ma la gente non lo sa. ”

L’iniziativa di questa madre è molto preziosa, la sua testimonianza può salvare altre vite.