Tragedia a Reggio Emilia, bambino di 3 anni ha perso la vita dopo il suo ricovero in ospedale: perdeva sangue dal naso

Un tragico decesso ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Reggio Emilia. Purtroppo un bambino di 3 anni ha perso la vita dopo il suo ricovero in ospedale. I medici hanno cercato di salvarlo, ma dopo un tragico aggravamento del quadro clinico, ne hanno potuto solo constatare la morte.

Una notizia che si è diffusa nelle scorse ore e che ovviamente ha spezzato i cuori di moltissime persone. I genitori di origini cinesi, sono molto conosciuti, poiché possiedono un laboratorio di produzione di maglieria.

Il dramma di questa famiglia è iniziato i primi di marzo. Il piccolo ha iniziato a perdere improvvisamente dal sangue dal naso. La mamma ed il padre, sin da subito, hanno fatto il possibile per cercare di bloccarlo.

Tuttavia, i due si sono iniziati ad allarmare, quando hanno notato che la perdita non si fermava con i metodi tradizionali. Di conseguenza, hanno deciso di portarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova. Sembrava un semplice caso di epistassi.

I medici vista la situazione in cui si trovava il bimbo, hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di pediatria. In quei giorni si sono occupati di lui ed hanno cercato di fare il possibile per aiutarlo. All’improvviso, però, nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 marzo, il suo quadro clinico si è aggravato drasticamente.

Lo hanno sottoposto alle manovre di rianimazione per diverso tempo, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere e non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Morto bambino di 3 anni: la nota dell’ospedale

Il giorno precedente era arrivato in ospedale, con un quadro clinico che è risultato subito complesso e per il quale i sanitari hanno immediatamente disposto il ricovero in Pediatria. Subito dopo hanno proceduto ad eseguire gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari. Nel frattempo, le condizioni del piccolo si sono mantenute stabili, fino all’improvviso, acuto ed imprevedibile aggravamento del quadro clinico, occorso nel pomeriggio del 3 marzo. Il più profondo cordoglio alla famiglia per il tragico lutto, riconducibile ad una condizione patologica complessa per la quale è stato disposto il riscontro diagnostico.

Vista la gravità dell’accaduto, i dottori hanno disposto l’autopsia sul corpo del bimbo. Il loro scopo è proprio quello di capire il motivo dietro il suo decesso e soprattutto vogliono capire se soffriva di patologie pregresse.