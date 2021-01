Questa tragica storia ci arriva da Perugia. Una ragazza di 22 anni muore a casa, mentre si trova da sola, ed è ancora incertezza sulle cause del suo decesso. A trovare il suo corpo privo di vita i genitori rientrati dal lavoro. Escluse la morte violenza o la morte per Covid-19, si segue la pista di una possibile infezione batterica.

Fonte Pixabay

Questa triste vicenda arriva da una casa di Elce. Era mezzogiorno ed era il giorno di San Silvestro. I genitori della ragazza 22enne tornando a casa dal lavoro hanno trovato il suo corpo ormai privo di vita.

La famiglia ha allertato immediatamente i soccorritori, ma per lei non c’era niente da fare. Mamma e papà di Michela, questo il suo nome, stanno aiutando le autorità giudiziarie e i Carabinieri a ricostruire le ultime ore di vita della loro giovane figlia che non c’è più.

Fonte Pixabay

Da qualche giorno la ragazza non stava bene. Lamentava dei dolori muscolari. Il medico di famiglia le aveva prescritto del cortisone. Ma non si conoscono le cause di questi sintomi che aveva lamentato poco prima di morire.

Esclusa la morte per mano di un’altra persona o per cause violente, visto che i Carabinieri non hanno trovato alcun indizio in casa, i medici hanno disposto anche un tampone per Covid-19, risultato però negativo.

Ragazza di 22 anni muore per cause ancora sconosciute, disposta l’autopsia

Per i medici l’altra ipotesi possibile, scartata l’infezione da Covid-19, è un’infezione batterica che ha portato la ragazza a morire in così poco tempo.

Ma sarà l’autopsia, già disposta dalle autorità, a dare una risposta ai genitori. L’autopsia è stata già eseguita il 5 gennaio dal medico legale Laura Panata, che ha prelevato campioni per esami istologici e batteriologici.

Fonte YouTube Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Questa pista riguarda una possibile infezione provocata da un batterio killer che ha causato una morte inaspettata e rapida.