Dramma a Campobasso, bambino di 2 anni e mezzo in ospedale per un malore: aveva ingerito della Cannabis

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto negli ultimi giorni in un centro per migranti, nella città di Campobasso. Un bambino di 2 anni e mezzo è stato ricoverato in ospedale per un malore, ma i medici hanno fatto una straziante scoperta dalle analisi.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, anche per capire come il piccolo sia riuscito ad arrivare a questa sostanza stupefacente.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti lo scorso giovedì 7 settembre. Precisamente nella città di Campobasso, in un centro migranti, dove è ospite la famiglia.

Queste persone per ora non è ancora chiaro da dove sono arrivate, ma si trovano in quel luogo da diverse settimane. Fino a quel giorno per loro tutto stava procedendo normalmente. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

In quell’occasione il bimbo ha iniziato a lamentare strani dolori nella parte dell’addome ed era anche in uno stato di sonnolenza. I genitori lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Termoli, vista la grave situazione.

Tuttavia, i medici lo hanno sottoposto a tutti i controlli di routine. Però è proprio dalle analisi che è emersa la triste verità. Il piccolo, per motivi ancora da chiarire, avrebbe ingerito della Cannabis.

La nota dell’ospedale sulle condizioni del bambino di 2 anni

Vista la gravità della situazione, il bambino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Pescara. Proprio qui lo tengono sotto stretto controllo e lo stanno sottoponendo alle cure del caso. Il nosocomio in una nota ha scritto:

Al momento del suo arrivo nel nostro ospedale, il piccolo era in uno stato di alterazione di coscienza intermittenti e lo abbiamo sottoposto a degli esami tossicologici. Questi ultimi hanno presentato la presenza di cannabis nelle urine. Le sue condizioni al momento appaiono rassicuranti.

Sull’accaduto stanno indagando anche le forze dell’ordine e la situazione dei genitori è al vaglio delle forze dell’ordine. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.