Piacenza, bimbo di 7 mesi travolto dalle assi di un armadio Piacenza, bimbo di 7 mesi travolto dalle assi di un armadio, mentre era nell'abitazione. Ecco cosa è accaduto..

Un terribile incidente, è avvenuto nella mattinata di domenica ventidue dicembre a Pontenure, in provincia di Piacenza. Un bimbo di sette mesi è stato colpito dai pezzi di un armadio. Ha riportato una ferita alla testa, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Le sua situazione è stabile.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il piccolo era in casa con i suoi genitori, che erano impegnati a fare le faccende domestiche.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dagli inquirenti, le assi di un armadio che erano smontate, sono cadute e sono andate a finire, proprio sul bimbo.

Ha riportato una ferita alla testa e per questo, i genitori hanno subito allertato l’ambulanza, per chiedere aiuto. All’abitazione si è subito recata un gruppo di volontari della Croce Rossa.

Insieme a loro anche un’ambulanza. I medici hanno subito medicato la ferita del piccolo ed hanno chiesto l’intervento di un’eliambulanza, vista la sua situazione medica, che è arrivata pochi minuti dopo.

Il bimbo, alla fine, è stato portato nel campo sportivo del paese, dove il mezzo era atterrato ed è stato portato d’urgenza al’ospedale Maggiore di Parma, per ricevere tutte le cure di cui ha bisogno. E’ ricoverato ed i dottori stanno facendo di tutto per farlo guarire.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il piccolo abbia riportato una ferita alla testa, ma non è in pericolo di vita, anche se la sua situazione resta ancora molto complicata.

Un incidente terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i familiari ed i genitori del piccolo, che non hanno potuto fare nulla per cercare di evitarlo. All’abitazione si è anche recata una volante dei carabinieri, per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Dopo un incidente, deve scegliere se salvare il bambino che ha in grembo o la sua gamba