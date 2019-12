Pianoro: incidente, scuolabus dell’asilo si ribalta INCIDENTE A BOLOGNA: scuolabus ribaltato. Bambini dell'asilo appesi a testa in giù. Ecco cosa è successo.

Lo spiacevole incidente è accaduto a Pianoro, in provincia di Bologna, precisamente in via Montelungo. Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, 19 dicembre, un autobus con a bordo dei bambini dell’asilo, si è ribaltato per evitare un cervo. Gli alunni dell’Istituto Scuola del Bosco, di età compresa tra i 4 e i 5 anni, hanno vissuto dei momenti di terrore.

Secondo quanto riportato, l’autista si è ribaltato, nel tentativo di evitare un cervo, che improvvisamente ha attraversato la strada.

E’ stato immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi e sul posto sono giunte le forze dell’ordine della compagnia di San Lazzaro e di Pianoro e gli uomini dei vigili del fuoco, che si sono mobilitati per mettere in sicurezza tutti i bambini e liberare la strada, per permettere al traffico di continuano a scorrere.

Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. I bambini sono stati portati in ospedale soltanto per degli accertamenti di routine.

I piccoli hanno vissuto soltanto un grande spavento, poiché una volta ribaltato il mezzo, sono rimasti appesi a testa in giù, tenuti dalla cintura di sicurezza.

Dopo l’incidente, sono stati allertati i genitori dei bambini, che si sono subito precipitati sul posto, preoccupati e spaventati come ogni normalissimo genitore.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e non ci sono state tragiche conseguenze, se non tanta paura.

Tutti gli animali selvatici possono diventare pericolosi. In particolar modo i cervi, che attraversano la strada in modo improvviso e che possono arrecare gravi danni alle vetture e alle persone all’interno di esse.

Rimanere vigili e guidare con cautela, nelle strade dove c’è il pericolo di attraversamento di animali selvatici, è molto importante.

