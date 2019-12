Piazzola, Davide Ceccon perde la vita nel giorno di Natale in un incidente Davide Ceccon perde la vita nel giorno di Natale; voleva fare gli auguri agli amici e si è schiantato con l'auto a pochi metri dalla sua abitazione

Tragedia nel giorno di Natale a Piazzola. Davide Ceccon, 20 anni, soprannominato “Ciek”, era uscito di casa per andare a salutare e fare gli auguri agli amici. La sua macchina è stata presa in pieno da un’altra vettura e lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Inutile la corsa in ospedale: il ragazzo non ce l’ha fatta.

Terribile incidente a Piazzola, in via San Silvestro, nel giorno di Natale. Davide Ceccon, studente ventenne, figlio di due dipendenti comunali, era uscito con la sua Citroen C3 per fare gli auguri di Natale agli amici. A circa 200 metri da casa, la sua macchina è stata presa in pieno da un’Audi diretta in via delle Magnolie.

L’impatto è stato terribile e il corpo di Davide Ceccon è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della sua auto. Sul posto sono arrivati subito i medici e gli infermieri del Suem 118 e il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Cittadella. Purtroppo, però, il ragazzo si è spento poco dopo.

La sorella ha raccontato distrutta dal dolore:

“Stava andando a fare gli auguri agli amici”.

Il padre di Davide Ceccon ha sentito un grande boato da casa e si è precipitato in strada dove ha scoperto che il ragazzo coinvolto nell’incidente era suo figlio.

Sconvolti i suoi famigliari e gli amici: il ragazzo era molto conosciuto e amato a Piazzola così come i suoi genitori.

Numerosi i messaggi di condoglianze sui social da parte di chi lo ha conosciuto e amato. La sorella Giulia non si da pace:

“Eravamo stati a pranzo dai parenti, quando siamo tornati a casa Davide ha deciso di uscire per andare a fare gli auguri agli amici. Non è possibile che sia finita così, a pochi metri da casa”.