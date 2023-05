Pier Attilio Trivulzio, il figlio: “Non sapevamo che fosse destinato alla fossa comune”

"Non sapevamo che fosse destinato alla fossa comune e non sapevamo nemmeno ci fosse una data del funerale"

A parlare della salma non reclamata e del funerale di Pier Attilio Trivulzio è il figlio del giornalista milanese, deceduto nella più totale solitudine nella casa di Novara dove abitava da qualche tempo. Il suo corpo non è stato reclamato da nessuno e da marzo si trova in obitorio. Il figlio dell’83enne afferma che nessuno sapeva della data per la sepoltura o che sarebbe finito in una fossa comune.

Il giornalista milanese deceduto nella casa che gli era stato dato in prestito a Novara è rimasto solo due volte. Quando era vivo, finendo la sua vita su questa terra in completa solitudine, con la scoperta per caso a marzo del suo corpo, dopo sette mesi dal decesso. E dopo il decesso, perché nessuno ha reclamato la salma.

Nessuno si è preoccupato di lui quando era vivo e nessuno ha fatto lo stesso quando non c’era più, nonostante sui social in molti si sono detti commossi e colpiti dalla sua scomparsa.

Da marzo scorso il suo corpo è rimasto nell’obitorio di Novara, di nuovo dimenticato. Adesso un’impresa di onoranze funebri ha deciso di farsi carico del funerale, come raccontato da Raffaella Navarra, volontaria alla mensa del convento dei frati di San Nazzaro della Costa che il giornalista frequentava.

Il titolare dell’impresa conferma la solitudine in cui viveva l’83enne: hanno chiamato dall’ordine dei giornalisti e si sono fatti sentire alcuni colleghi del giornalista. Ma nessuno della famiglia si è mai interessato. Anche se il figlio Fabio racconta oggi la sua verità.

Pier Attilio Trivulzio, il figlio dice di non essere stato avvisato della sepoltura

Il figlio Fabio afferma che non sapeva nulla della sepoltura, che nessuno lo aveva avvisato. Il funerale è in programma nella giornata di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 14, nella chiesa del cimitero di Novara.