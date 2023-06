Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo la morte del padre: ecco le sue prime parole

In questi giorni l’Italia si è fermata per la morte di Silvio Berlusconi. Dopo la morte di suo padre, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto scrivendo una lettera che ha commosso tutti. Nel dettaglio, l’amministratore delegato Mediaset ha deciso di scrivere delle dolci parole per tutti i collaboratori dell’azienda.

La lettera che Pier Silvio Berlusconi ha scritto è stata letta nei vari speciali Mediaset andati in onda in questi giorni e dedicati al ricordo di Silvio Berlusconi. Queste sono state le parole che l’amministratore delegato Mediaset ha deciso di scrivere per tutti i collaboratori dell’azienda:

Cara Mediaset, carissimi tutti. Sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere che l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi. Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva ‘Sono orgoglioso di te e di quello che fai.

E, continuando, Pier Silvio Berlusconi ha poi aggiunto:

E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla. È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura.

Per poi concludere in questo modo: