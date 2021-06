Durante la puntata del 28 maggio del programma tv Uno Mattina, Piera Maggio è intervenuta per parlare del suo stato d’animo di fronte a tutto ciò che sta accadendo. Dopo 17 anni, durante i quali lei non ha mai smesso di combattere, si sono finalmente riaccesi i riflettori sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone.

Le persone che hanno rapito Denise non si aspettavano la mia reazione. Forse non avevano messo in conto questo, che non avrei mollato. Io con tutto il mio dolore sono ancora qui a battermi per fare in modo che si faccia luce. Io sono sempre stata chiara in tutti questi anni, ho sempre esposto le mie perplessità in tutta questa vicenda. Quindi non mi sono mai nascosta dall’esternarlo. Oggi c’è una consapevolezza diversa, quello che io esponevo si è concretizzato attraverso la voce di un magistrato. E allora qualcuno magari oggi si chiede pure ‘allora c’è veramente qualcosa che non andava”