Dopo 18 lunghi anni di buio, è arrivato uno spiraglio di luce nella vita di Piera Maggio. Uno spiraglio atteso, che ha riportato il sorriso alla mamma della bambina scomparsa a Mazara Del Vallo il 1 settembre del 2004.

Piera Maggio è diventata nonna per la prima volta ed è stata proprio lei ad annunciarlo sul suo profilo social.

UFFICIALMENTE NONNI! È nata Dayana 🎀 Gioia immensa!

Dayana è arrivata a portare amore nella vita dei suoi nonni, è la prima figlia di Kevin. Lo stesso fratello di Denise aveva annunciato della dolce attesa della sua compagna in diretta tv.

Piera Maggio è stata, pochi giorni fa, ospite a Verissimo e doveva esserci anche il suo primogenito. Ma poiché Brigitte, questo il nome della compagna, era prossima al parto, Kevin ha partecipato in diretta streaming. Ha letto davanti all’intera Italia le sue parole per la sorellina scomparsa e come si sente oggi, che sta per diventare papà, senza averla al suo fianco.

Piera Maggio cercherà sempre la verità

Questa famiglia lotta da 18 lunghi anni, per la ricerca della verità. Una verità che negli anni nessuno ha voluto cercare veramente. Denise Pipitone oggi potrebbe essere una ragazza di oltre 20 anni, che non ha idea di quale sia la sua vera storia e che si trova in chissà quale parte del mondo. Piera Maggio è convinta che la sua bambina sia viva e continuerà a cercarla finché ne avrà la forza o finché qualcuno non le porterà una prova che Denise non c’è più.

Credit: Verissimo

La donna ha scritto un libro, che ha già riscosso molto successo, nel quale ha raccontato dettagli della sua vita privata e di quei giorni dopo il 1 settembre del 2004. La vita di Piera Maggio è cambiata per sempre da quella chiamata di Piero Pulizzi, con la quale le ha detto che Denise era scomparsa. Da quel momento questa mamma si è aggrappata alla speranza, è caduta e si è rialzata. Si è fatta manipolare, ha dovuto rendere pubblica la sua vita privata, ma ora sa che solo lei può trovare la verità e continua a combattere con le unghie.