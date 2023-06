Piera Maggio ha condiviso il suo dispiacere dopo la perdita della piccola Luna. Tutte le persone che da anni seguono e sostengono questa mamma coraggio, avevano conosciuto la pelosetta attraverso i suoi bellissimi post. Luna non era solo un cane, era un membro della famiglia.

Credit photo: Piera Maggio – Facebook

La mamma di Denise Pipitone ha voluto ringraziare le numerose persone che in questi giorni le stanno inviando affetto e vicinanza, dopo che ha reso nota la notizia della scomparsa di Luna. Perché Luna è stata un regalo di Piero Pulizzi e condivideva la vita con lei dal 2008.

È stata costretta a lasciarla andare, a compiere un gesto d’amore straziante, ma senza rimpianti. Perché Piera Maggio sa quando Luna sia stata amata e accudita. Nonostante la vita di questa madre è andata in frantumi il 1 settembre del 2004, quando qualcuno le ha portato via la sua amata Denise Pipitone.

Le parole di Piera Maggio

Se è vero che esiste un Paradiso per gli animali, adesso Luna potrà ricongiungersi con il suo amato figlio Kikko e potranno giocare insieme liberamente. La mia pelosetta mi ha donato 15 anni e quattro mesi d’amore incondizionato. È stata la mia affettuosa compagna in tutto, soprattutto nei momenti più bui e difficili. Mite e silenziosa, tanto sensibile da capire i miei stati d’animo. Se pur era un animale, valeva più di tanti umani. Rimarrà sempre nel nostro cuore.

In un successivo post, Piera Maggio ha confidato quanto sia difficile metabolizzare ed abituarsi a non vedere più Luna scorrazzare per casa. La cagnolina aveva un posto speciale nel suo cuore, ha vissuto con lei ogni dolore, ogni caduta dopo le delusioni sulla sua Denise. Non era solo un cane, era il suo supporto, la sua bambina pelosa.