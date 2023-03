Piera Maggio ha pubblicato un nuovo comunicato stampa sul suo profilo Facebook, dopo la storia della ragazza bosniaca a cui è stato prelevato il DNA. La madre della piccola Denise Pipitone era all’oscuro di tutto e lo ha scoperto attraverso la trasmissione Quarto Grado.

Un colpo al cuore, per due genitori che lottano da 19 lunghi anni per arrivare alla verità. Nessuno si è preoccupato di avvisarli della segnalazione e della comparazione del DNA con una ragazza chiamata Denisa.

COMUNICATO STAMPA

“La stampa è tossica, la stampa inquina ed è pericolosa” e poi ci ritroviamo (con tutto rispetto) un Procuratore che utilizza la stampa per rispondere e non ci manda a casa neanche attraverso un carabiniere, le forze dell’ordine, ancor prima del comunicato stampa, visto che la comunicazione l’hanno fatta loro, dando la notizia a tutti e non anche in primis a noi genitori, per comunicarci umanamente in maniera riservata, “stia tranquilla signora purtroppo l’esito del DNA è risultato negativo. Neanche questo, tutto attraverso la stampa che in questo caso “la stampa è buona”.