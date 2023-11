Si continua a indagare sul caso del decesso di Pierina Paganalli. In particolare, sui messaggi scambiati tra la nuora e il vicino di casa. E su una maglia che sarebbe scomparsa nel nulla

Continuano le indagini sul decesso di Pierina Paganelli, analizzando i messaggi tra la nuora e il vicino di casa della donna di 78 anni trovata senza vita proprio dalla moglie del figlio, nel garage della sua abitazione. Si indaga anche su una maglia che sarebbe scomparsa nel nulla. Oltre che sulle dichiarazioni contraddittorie dell’uomo che abitava in quel palazzo e si ipotizza fosse l’amante della nuora.

Il 3 ottobre scorso Pierina Paganelli ha perso la vita. Il suo corpo è stato rinvenuto il mattino dopo nel garage di casa, dalla nuora. Al momento non ci sono indagati, ma le indagini procedono serrate nei confronti delle persone più vicine alla donna di 78 anni.

La donna ha perso la vita nel garage del condominio in cui viveva in via del Ciclamino, uccisa a coltellate. A trovare il suo corpo era stata Manuela Bianchi, la mattina del 4 ottobre: la nuora era insieme al vicino di casa Louis Dassilva, 33enne di origine senegalese sposato con Valeria.

La nuora è già stata ascoltata nelle scorse settimane come persona informata dei fatti, così come Louis Dassilva. Quest’ultimo avrebbe avuto una relazione con Manuela. E proprio sui messaggi tra i due che gli inquirenti indagano.

Il giorno dopo quello che era accaduto, gli anziani dei Testimoni di Geova avrebbero dovuto esprimersi sulla permanenza nella congregazione di Manuela Bianchi. La accusavano di aver tradito il marito, figlio di Pierina, con il vicino di casa.

Pierina Paganelli, messaggi tra la nuora e il vicino al vaglio degli inquirenti

La nuora era preoccupata per questo giudizio e in alcuni messaggi su Whatsapp aveva esternato i suoi dubbi. Quei messaggi da tempo sono al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Rimini.

Non si sa ancora se Pierina Paganelli fosse a conoscenza della relazione tra la moglie del figlio Giuliano e il vicino prima di perdere la vita.