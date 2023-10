L’ennesimo dramma familiare è avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Varese, più precisamente nella piccola comunità di Cuasso al Monte. Pierluigi Lachi, un uomo di 80 anni pensionato, ha prima sparato a sua moglie e poi ha rivolto l’arma verso se stesso. Sul posto sono intervenuti il pm di turno e i Carabinieri, che subito hanno avviato le indagini.

Un altro dramma familiare, l’ennesimo dell’ultimo periodo, è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 25 ottobre in un piccolo paesino della Valceresio, in provincia di Varese. Più precisamente a Cuasso al Monte, comune di poco più di 3mila anime.

I protagonisti di questa macabra vicenda sono marito e moglie, entrambi ultra ottantenni, che hanno perso la vita.

Pierluigi Lachi, un orefice in pensione, che aveva coltivato negli anni la passione per la caccia, ha impugnato una pistola ed ha sparato in testa a sua moglie lasciandola agonizzante a terra.

Subito dopo ha preso il telefono e chiamato lui stesso i Carabinieri, spiegando ciò che aveva fatto e invitandoli ad andare in casa sua.

Prima che i militari arrivassero, ha rivolto la stessa arma verso se stesso e si è tolto la vita.

La moglie di Pierluigi Lachi morta poco dopo in ospedale

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. I medici, per l’uomo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La donna, invece, era ancora in vita anche se in condizioni disperate. Trasportata d’urgenza in ospedale, si è spenta poco dopo il suo arrivo.

La Procura ha ovviamente aperto un’indagine sulla vicenda. L’obiettivo è quello di chiarire la provenienza dell’arma, se si tratta di una in possesso dall’uomo, regolarmente detenuta.

E ovviamente il movente. Gli investigatori vogliono capire cosa sia scattato nella mente dell’80enne.

A Cuasso al Monte sono ovviamente tutti sotto shock per quanto accaduto ad una famiglia conosciuta e ben voluta da tutti, che mai aveva lasciato intuire, attraverso i propri comportamenti, che potesse accadere un dramma simile.

Loredana Bonora, sindaco del piccolo comune, ha dichiarato:

Anche se non conoscevo direttamente la coppia so bene che un dramma come questo, in una piccola comunità come la nostra, è come se fosse successo in famiglia.

