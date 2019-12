Pietro Genovese è stato arrestato: domani i funerali di Gaia e Camilla investite a Corso Francia Pietro Genovese è stato arrestato e ora dovrà rispondere all'accusa di duplice omicidio stradale per l'incidente che ha visto coinvolte Gaia e Camilla

Pietro Genovese è stato arrestato, il figlio del noto regista coinvolto nell’incidente di Corso Francia in cui hanno perso la vita le due sedicenni Gaia e Camilla dovrà ora rispondere alla tragica accusa di duplice omicidio stradale

L’ordinanza dell’arresto è stata notificata al giovane figlio d’arte proprio oggi, nel giorno di Santo Stefano. Per ora si continua sugli accertamenti del caso, soprattutto sulle condizioni del ragazzo al momento dell’incidente

Per ora, sembra che sia risultato non negativo ad alcuni test su sostanze stupefacenti di cui però non si conosce ancora l’entità, e positivo all’alcool test con un tasso alcolemico di 1.4. Il limite consentito dalla legge per chi ha la patente da più di tre anni è di 0.5 mentre per chi è neopatentato, come in questo caso il giovane, il tasso alcolemico deve essere pari a zero.

Nei giorni seguenti sono stati resi noti i risultati dell’autopsia sul corpo delle giovani. Il corpo delle ragazze ha escluso il coinvolgimento di altre auto, secondo le ipotesi iniziali poteva sembrare che le ragazze fossero state investite anche da altre due auto.

A spezzare il silenzio su questa immane tragedia è Edwar Von Freymann, il papà di Gaia, anche lui coinvolto in un incidente stradale anni fa che lo ha costretto a vivere su una sedia a rotelle:

‘Tutti gli sforzi che ho fatto per sopravvivere a questa situazione li ho fatti perché avevo Gaia. Oggi non ho più Gaia e mi viene da chiedermi che ragione ho di vivere ancora”

Domani si terranno i funerali delle ragazze, presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore in via Flaminia Vecchia alle ore 10.30