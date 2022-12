Il caso era apparso sin da subito molto particolare e strano. Pietro Martini chiama Chi l’ha visto per rassicurare tutti e dire che sta bene, che è vivo, anche se ha simulato il suo decesso in montagna per allontanarsi dalla famiglia. In tv ammette anche di non voler tornare dalla moglie, che in questi giorni si disperava per la sua scomparsa. E ora non si dà pace per un gesto davvero sconsiderato.

L’uomo originario di Trento era sposato da circa due anno con Katja. La coppia ha anche due figlia e tutta la famiglia vive in Germania. Nel mese di giugno ha fatto perdere le tracce di sé: aveva detto alla compagna che sarebbe andato a fare un’escursione in Trentino.

In un sms Pietro Martini aveva detto a Katja che avrebbe raggiunto il papà in Trentino per trascorrere una giornata sui monti. Ma in serata sarebbe tornato a casa. Non vedendolo rientrare, la donna ne ha denunciato la scomparsa.

Tutti lo credevano disperso in montagna, fino a quando alcune telecamere di sicurezza non lo hanno individuato, vivo e vegeto. Non aveva avuto nessun incidente in montagna, come aveva ipotizzato la famiglia. Si era allontanato volontariamente.

L’uomo, dopo essere stato individuato, ha chiamato Chi l’ha visto per un’intervista, alla presenza anche della moglie. Pietro ha spiegato il motivo che l’ha spinto a mettere in scena il decesso.

Pietro Martini chiama Chi l’ha visto: ecco le sue parole di spiegazione

Sapevo che in un primo periodo pensare che il papà è morto in montagna è traumatico per tutti. Era quello che volevo far vedere così mia moglie si sarebbe rifatta un’altra vita.

Ero assolutamente consapevole che fosse stato uno choc per le persone a me vicine. Dal punto di vista mio ho aperto a Katja la possibilità di avere una vita da donna amata, da donna che possa vivere una vita di coppia». Chiarisce però di non voler tornare indietro, che lo fa anche per il bene dei figli che vivrebbero in una situazione di agonia. Non chiarisce cosa lo abbia spinto ad allontanarsi, ma fa capire di nutrire sentimenti sinceri verso Katja: «Non è colpa sua, lei ha fatto tutto quello che potesse fare una moglie. Io la amo ancora, ma lei sta meglio così penso. Lei è una donna bellissima, può avere una vita bella, dunque tornare indietro mi sembra stupido. E’ l’unica donna che ho amato in vita mia.

La risposta della moglie non si è fatta attendere, anche perché l’uomo l’ha lasciata non solo con due figli da crescere, ma anche con molti debiti: