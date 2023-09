I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la vita a Pietro Storniolo, un uomo di 34 anni di Ficarazzi, in provincia di Palermo, in Sicilia. Stava tornando a casa dal lavoro in auto, quando improvvisamente ha avuto un malore mentre guidava. L’uomo, insieme alla moglie, era in attesa del quarto figlio, che non conoscerà mai suo padre per questo tragico evento.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, Pietro Storniolo stava rientrando a casa dal lavoro nel pomeriggio di sabato 16 settembre. Improvvisamente deve avere avuto un malore in auto: ha fatto appena in tempo ad accostare, prima che il suo cuore si fermasse per sempre.

L’uomo, dopo aver accostato l’auto in corso Umberto a Ficarazzi, comune in provincia di Palermo, in Sicilia, è sceso dall’auto. Si è accasciato sul marciapiede e non si è più rialzato. Una donna ha chiamato i soccorsi immediatamente, provando anche ad aiutarlo.

La donna che ha assistito alla scena, e che ha visto l’uomo accostare, scendere dall’auto e poi accasciarsi a terra, ha subito capito che la situazione era grave. Immediata la chiamata al 118.

I soccorritori hanno prontamente raggiunto il luogo dove si trovava l’uomo. Il personale del 118 ha provato a rianimare il 34enne, anche con un lungo massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione. Ma per lui non c’era più nulla da fare.

Pietro Storniolo stava per diventare padre per la quarta volta

L’uomo di 34 anni lavorava come muratore. Quel sabato pomeriggio stava proprio rincasando dopo aver lavorato. Era sposato ed era padre di tre figli. La moglie era in attesa del quarto figlio, che non conoscerà mai il padre e che la donna dovrà crescere da sola insieme agli altri tre bambini rimasti orfani di papà.

Fonte foto da Pixabay

Tutta la comunità di Villabate, comune in provincia di Palermo, dove l’uomo abitava con la moglie e i figli, si stringe alla famiglia del muratore di 34 anni volato in cielo troppo presto.